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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На побачення прийшов із другом: у Сумах правоохоронець схилив до сексу 15-річну дівчину

дівчина
Фото: Unsplash

Працівники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, який схилив до статевих стосунків неповнолітню у Сумах 14 червня.

Пресслужба ДБР повідомила, що правоохоронцю повідомили про підозру. Йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

За попередньою інформацією, 15-річна дівчина в інтернеті познайомилася із чоловіком та вирішила з ним зустрітись.

— На побачення у середмісті Сум чоловік привів друга. Потім, вони утрьох вирішили прогулятися в одній з лісосмуг, де згодом й відбувся статевий контакт, – повідомили у ДБР.

Працівники ДБР встановили, що чоловіки є співробітниками правоохоронного органу з Полтави. Вони приїхали до Сум на навчання в один з вишів.

Наразі одного фігуранта затримано та повідомлено про підозру за фактом статевих зносин з неповнолітньою (ч. 1 ст. 155 КК України). Також встановлюється причетність іншого правоохоронця до злочину.

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Джерело: ДБР
ДБР, Зґвалтування, правоохоронці, Суми
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