Обікрали іноземців на 1 млн грн: поліція викрила злочинну організацію

Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка вивела майже мільйон гривень із рахунків іноземців, використовуючи фішингові посилання.

У Нацполіції повідомили, що п’ятеро чоловіків використовували посилання на фішингові сайти, інтерфейс яких був схожим на популярні торгові інтернет-майданчики.

Злочинці шукали продавців товарів та надсилали їм посилання нібито для оформлення доставки та оплати за товар. Номер, CVV-код та термін дії банківської карти, які потерпілі вводили на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі фігурантам.

— Зібрані відомості організатор схеми передавав виконавцям, які прив’язували ці дані до платіжних систем. Надалі, використовуючи технологію NFC, зловмисники купували різні ґаджети у магазинах Києва, розраховуючись за покупки грошима з рахунків потерпілих, – зазначили у Нацполіції.

Встановлено, що шахрайська схема була спрямована на іноземних громадян. За попередніми підрахунками, загальна сума збитків становить близько 1 млн грн.

Правоохоронці провели обшуки в оселях фігурантів на території Києва та Чернігівської області. Були вилучені мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, а також товари, отримані протиправним шляхом.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка), ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) КК України. Фігурантам оголосили про підозру.

За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Джерело : Нацполіція

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.