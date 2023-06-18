У Швейцарії загорілась та впала повітряна куля – 7 постраждалих

У суботу вранці, 17 червня, у швейцарській комуні Хюненберг під час зльоту загорілася і впала повітряна куля. Через це постраждали семеро осіб.

Про це повідомляє 24 heures.

Як поінформувала місцева прокуратура, внаслідок інциденту чотири жінки і троє чоловіків у віці від 28 до 62 років отримали поранення. У трьох з них – серйозні опіки.

Рятувальники, які прибули на місце падіння, швидко загасили пожежу. Постраждалі службою швидкої допомоги та приватними особами були госпіталізовані до лікарні.

Причина аварії поки невідома. Про інцидент поінформовано Федеральну прокуратуру Швейцарії.

До речі, в ущелині біля міста Гвадалахара на заході Мексики були виявлені 45 мішків з частинами людських тіл.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.