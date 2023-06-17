Потребує перевіркиМарія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
В окупованому Бердянську повідомляють про пожежу у порту
У порту Бердянська повідомляють про пожежу у суботу, 17 червня.
У Бердянські міській військові адміністрації зазначили, що про це інформують мешканці тимчасово окупованого росіянами міста на Запоріжжі.
— Сподіваємося згодом отримати хороші новини від наших воїнів або підпілля, – написали в МВА.
Бердянські Telegram-канали публікують відео пожежі та пишуть, що про те, що саме горить – невідомо, але пожежа поруч із позиціями російських окупантів.
8 червня повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську підірвали автомобіль, який використовували російські окупанти.
Міський голова Мелітополя Іван Федоров оприлюднив відео, на якому можна побачити, як вгору здіймається чорний густий дим.
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Джерело: Бердянська МВА
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