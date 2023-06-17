В окупованому Бердянську повідомляють про пожежу у порту

У порту Бердянська повідомляють про пожежу у суботу, 17 червня.

У Бердянські міській військові адміністрації зазначили, що про це інформують мешканці тимчасово окупованого росіянами міста на Запоріжжі.

— Сподіваємося згодом отримати хороші новини від наших воїнів або підпілля, – написали в МВА.

Бердянські Telegram-канали публікують відео пожежі та пишуть, що про те, що саме горить – невідомо, але пожежа поруч із позиціями російських окупантів.

8 червня повідомлялося, що у тимчасово окупованому Бердянську підірвали автомобіль, який використовували російські окупанти.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров оприлюднив відео, на якому можна побачити, як вгору здіймається чорний густий дим.

Джерело: Бердянська МВА

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.