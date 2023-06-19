Купалася у місцевому ставку: на Харківщині потонула 12-річна дитина
У Первомайському Харківської області під час купання у ставку потонула 12-річна дівчинка.
Як повідомили у поліції, очевидці намагалися врятувати дитину до приїзду медиків, але всі зусилля виявилися марними.
– Зі слів свідків, 12-річна дівчина пішла під воду під час плавання. Очевидці витягли дитину на берег, робили їй серцево-легеневу реанімацію до приїзду медиків, але врятувати її не вдалося, – зазначили у поліції.
Повідомлення про надзвичайну ситуацію надійшло до поліції 18 червня від лікарів швидкої допомоги.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 Лозівського РВП та працівники ювенальної превенції.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”.
Нещодавно у водоймі на Білоцерківщині Київської області потонув 10-річний хлопчик.
П’ятикласник пішов на рибалку з друзями, намагався перепливти річку, але втратив сили й пішов на дно.