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Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Після вживання наркотиків: у під’їзді будинку в Києві знайшли мертвими двох 15-річних подруг

в Києві знайшли мертвими двох 15-річних подруг
Фото: Нацполіція

У Солом’янському районі Києва на східцевому майданчику багатоповерхівки по вулиці Уманській 17 червня виявили мертвими двох 15-річних дівчат.

Ймовірною причиною смерті могли стати наркотики, оскільки, як з’ясувала поліція, напередодні вони попросили у знайомого ключі від його квартири у цьому будинку, де вживали психотропні речовини – солі PVP.

Тут подруги залишилися до ранку, а наступного дня їхні тіла знайшли у під’їзді.

За фактом смерті неповнолітніх відкрито провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Нею передбачено позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.

Поліція також затримала 46-річного власника квартири. Проти нього відкрито провадження за фактом надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх, згідно з ч. 2 ст. 317 ККУ.

Смерть двох 15-річних дівчат у Києві

Йому вже оголошено підозру та готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідство наразі також встановлює, де і за яких обставин неповнолітні дівчата придбали наркотики.

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Джерело: Нацполіція
Вбивство, Київ, Наркотики, Смерть
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