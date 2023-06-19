Після вживання наркотиків: у під’їзді будинку в Києві знайшли мертвими двох 15-річних подруг
У Солом’янському районі Києва на східцевому майданчику багатоповерхівки по вулиці Уманській 17 червня виявили мертвими двох 15-річних дівчат.
Ймовірною причиною смерті могли стати наркотики, оскільки, як з’ясувала поліція, напередодні вони попросили у знайомого ключі від його квартири у цьому будинку, де вживали психотропні речовини – солі PVP.
Тут подруги залишилися до ранку, а наступного дня їхні тіла знайшли у під’їзді.
За фактом смерті неповнолітніх відкрито провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Нею передбачено позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.
Поліція також затримала 46-річного власника квартири. Проти нього відкрито провадження за фактом надання приміщення з метою незаконного вживання психотропних речовин із залученням неповнолітніх, згідно з ч. 2 ст. 317 ККУ.
Йому вже оголошено підозру та готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідство наразі також встановлює, де і за яких обставин неповнолітні дівчата придбали наркотики.