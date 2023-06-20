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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Завдав 27 ударів ножем колишній дівчині: у Львові винесли вирок хлопцю за вбивство Дар’ї Косенок

Завдав 27 ударів ножем колишній дівчині: у Львові винесли вирок хлопцю за вбивство Дар’ї Косенок
Фото: Факти ICTV

У Львові винесли вирок Нестору Литвинчуку, якому присудили довічне позбавлення волі за вбивство Дар’ї Косенок у 2021 році. Пара раніше зустрічалася, але потім студентка розірвала стосунки. Він запросив колишню дівчину на орендовану квартиру, де завдав їй 27 ножових ударів.

Про це заявив адвокат Ігор Акер, який представляв у суді батька загиблої дівчини, у коментарі українським журналістам.

Вирок виніс Личаківський районний суд Львова 19 червня. Нестор Литвинчук має сплатити родині Дар’ї 861 тис. грн моральної шкоди.

Вбивство Дар’ї Косенок відбулося у 2021 році. Нестор та Дар’я зустрічалися, але потім дівчина розірвала стосунки. Стверджується, що два роки тому чоловік орендував квартиру на вулиці Личаківській у Львові та запросив туди колишню дівчину. Там Литвинчук напав із ножем на студентку, завдавши жертві ударів.

Нестор Литвинчук зізнався, що заздалегідь готувався вбити дівчину. Адвокат Ігор Акер розповів, що підсудний приніс на зазначену квартиру ніж. У пошуковику його телефона виявили, що Нестор шукав, як здійснити вбивство, яке покарання передбачено, як уникнути відповідальності, стверджує адвокат.

Під час слідства Литвинчук не визнавав свою вину. Однак у суді Нестор прочитав з папірця, що визнає вину та щиро кається.

Адвокати хлопця намагалися пом’якшити покарання та просили перекваліфікувати статтю обвинувачення. Вони стверджували, що 27 ножових поранень – це не свідчення особливої жорстокості.

Варто зазначити, що вирок ще не набрав законної сили, тому його можуть оскаржити в суді за допомогою апеляції.

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Джерело: Zaxid.net
Війна в Україні, Вбивство, Львів, Смерть, Суд
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