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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Після підриву Каховської ГЕС встановили місцеперебування понад 200 зниклих людей

Потоп на Херсонщині
Фото: МВС

Встановлено місцеперебування понад 200 зниклих безвісти осіб внаслідок екологічної катастрофи через підрив Каховської ГЕС російськими військами у Херсонській області.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

На гарячу лінію уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, надходять звернення про людей, з якими втрачено зв’язок через терористичний акт Росії на гідроелектростанції.

За даними Мінреінтеграції, наразі до call-центру надійшло 311 звернень. Близько 90% звернень стосуються зниклих із тимчасово окупованих територій Херсонської області.

Станом на сьогодні вдалося встановити місцеперебування 202 жителів. Зниклими безвісти внаслідок підриву греблі досі вважаються 109 осіб, справи щодо яких передані до Національної поліції для проведення розшуку та слідчих дій.

Якщо ваша близька людина зникла безвісти за особливих обставин, потрібно повідомити на гарячу лінію уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: 0(800)-339-247. Мешканці тимчасово окупованих територій можуть скористатися Viber або WhatsApp за номером: +38(095)896-04-21.

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Війна в Україні, Зникла людина, Каховська ГЕС, Каховське водосховище, Херсонська область, Херсонщина
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