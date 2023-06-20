Вбив однорічну доньку і намагався убити сина: чоловіка засудили до довічного

Жителя Чернігівщини засудили до довічного позбавлення волі за вбивство однорічної доньки та замах на вбивство дворічного сина.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Ювенальні прокурори у суді всіх інстанцій довели, що у жовтні 2015 року засуджений у стані алкогольного сп’яніння у дворі свого господарства вдарив немовля головою об ґанок будинку. Від травм однорічна дівчинка померла.

Після цього він намагався убити свого дворічного сина, завдавши удари руками й ногами. Це спричинило переломи кінцівок та закриту черепно-мозкову травму у дитини. Непритомного хлопчика він залишив замерзати на вулиці. Важкопораненого сина знайшла матір і медики встигли врятувати йому життя.

– Попри те, що засуджений заперечував свою вину, подаючи касаційні скарги, ювенальні прокурори надали до суду беззаперечні докази вчинення особливо тяжких злочинів, – повідомили в ОГУ.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду відхилив доводи сторони захисту та залишив у силі рішення Чернігівського апеляційного суду, яким до довічного позбавлення волі засуджено жителя Чернігівщини за вбивство однорічної доньки та замах на вбивство дворічного сина (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України).

Джерело : Офіс генпрокурора

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.