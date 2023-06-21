Фіксувався рух дронів: на Черкащині пролунали вибухи

У Черкаській області в ніч проти 21 червня пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед повідомленнями про вибухи була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах ЗСУ заявлялось, що в області був зафіксований рух ворожих дронів типу Shahed.

Наразі представники військ чи влади не коментували інформацію про вибухи.

Переглянути, де в Україні була оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 483-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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