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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Пекельні пристрасті на Київщині: чоловік знищив авто знайомого через ревнощі

Пекельні пристрасті на Київщині: чоловік знищив авто знайомого через ревнощі

У Борисполі 19-річний правопорушник через ревнощі облив Volkswagen легкозаймистою рідиною, підпалив і зник з місця вчинення злочину.

Про це у Telegram повідомляє начальник Головного управління Національної поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Організатором підпалу виявився 41-річний раніше судимий чоловік, який планував знищити авто знайомого через конфлікт у стосунках. Також під час обшуку правоохоронці виявили понад 2700 патронів різного калібру.

Поліція затримала зловмисника та помістила до ізолятора тимчасового тримання.

Наразі двом фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

До речі, раніше Нєбитов повідомляв, що житель одного з сіл Броварського району понад рік неодноразово вчиняв сексуальне насильство стосовно 13-річної дівчинки.

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