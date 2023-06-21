У Сумській області прогриміли вибухи під час атаки БпЛА
У Сумській області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Повітряні сили ЗС України перед повідомленнями про вибухи писали, що ворог випустив ворожі безпілотники типу Shahed в Сумську та інші області України.
Наразі інформацію про вибухи не коментували ані військові, ані представники влади.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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