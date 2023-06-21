У Сумській області прогриміли вибухи під час атаки БпЛА

У Сумській області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили ЗС України перед повідомленнями про вибухи писали, що ворог випустив ворожі безпілотники типу Shahed в Сумську та інші області України.

Наразі інформацію про вибухи не коментували ані військові, ані представники влади.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 483-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.