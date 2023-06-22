Окупанти обстріляли Покровськ Донецької області, серед поранених дитина

Окупаційні війська Російської Федерації близько 21:20 21 червня завдали ударів по приватному сектору Покровська, що у Донецькій області.

Як повідомив Суспільному начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, внаслідок атаки РФ є поранені, серед них – дитина.

– Легкі поранення отримали чотири людини, серед них дитина 2011 року народження у неї поранені стопи. Ще одна особа похилого віку отримала переляк, – заявив він.

За словами Добряка, населений пункт, ймовірно, обстріляли крилатою ракетою.

Наразі представники влади області, як то начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, чи представники військ ЗСУ, не коментували інформацію про обстріл Росією Покровська.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-у добу.

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Джерело : Суспільне

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