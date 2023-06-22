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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Окупанти обстріляли Покровськ Донецької області, серед поранених дитина

вибух
Фото: Pixabay

Окупаційні війська Російської Федерації близько 21:20 21 червня завдали ударів по приватному сектору Покровська, що у Донецькій області.

Як повідомив Суспільному начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк, внаслідок атаки РФ є поранені, серед них – дитина.

– Легкі поранення отримали чотири людини, серед них дитина 2011 року народження у неї поранені стопи. Ще одна особа похилого віку отримала переляк, – заявив він.

За словами Добряка, населений пункт, ймовірно, обстріляли крилатою ракетою.

Наразі представники влади області, як то начальник Донецької ОВА Павло Кириленко, чи представники військ ЗСУ, не коментували інформацію про обстріл Росією Покровська.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

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Джерело: Суспільне
Війна в Україні, Донецька область, Ракетні удари Росії, Російська агресія, Росія
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