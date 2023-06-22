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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Під виглядом фондової біржі виманювали гроші. У Харкові СБУ викрила шахрайський колцентр

Під виглядом фондової біржі виманювали гроші. У Харкові СБУ викрила шахрайський колцентр
Фото: СБУ

У Харкові Кіберфахівці Служби безпеки та співробітники Нацполіції зупинили шахраїв, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали гроші громадян.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ. 

Як з’ясували слідчі, щомісяця ділки видурювали у людей десятки тисяч доларів сімейних заощаджень.

Для пошуку потенційних інвесторів зловмисники створили в обласному центрі власний колцентр, який нараховував 40 операторів. Вони телефонували громадянам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на фондовому ринку.

Для своїх клієнтів ділки створювали електронні персональні кабінети, в яких демонстрували постійне зростання акцій та пропонували збільшити інвестиції.

– Щоб переконати людей вкладати гроші у фондові проєкти, оператори колцентру застосовували різні методи психологічного впливу і намагалися маніпулювати вкладниками, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, до організації незаконної діяльності причетні троє жителів Харкова, які вирішили заробити на злочинній схемі.

Під час обшуків у житлових та офісних приміщеннях виявлено банківські картки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

На підставі зібраних Службою безпеки матеріалів трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

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Джерело: СБУ
Інтернет-шахрайство, кібер-шахрайство, Нацполіція, СБУ, Харківська область
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