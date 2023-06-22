У Харкові перед початком тривоги пролунали вибухи
У Харкові без увімкнених сирен пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Одразу після вибухів у місті пролунав сигнал повітряної тривоги.
Наразі влада міста чи області не коментувала інформацію про вибухи.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що в Харківській та низці інших областей тривога була оголошена через ракетну небезпеку. Згодом повідомили, що у північних регіонах існує загроза застосування балістичного озброєння.
Дізнатись, де зараз була оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
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