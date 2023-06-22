У Кременчуці після сирен пролунали вибухи
У Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
У місцевих Telegram-каналах повідомлялось, що вибух було чутно навіть у Полтаві.
Перед цим у Повітряних силах повідомляли, що у Полтавській області повітряна тривога була оголошена через ракетну небезпеку, а згодом – через небезпеку застосування ворогом балістичного озброєння.
Наразі влада Кременчука чи області не коментувала інформацію про вибухи.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
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