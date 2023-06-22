Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Статті
Реальна загроза чи елемент пропаганди: чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Кременчуці після сирен пролунали вибухи

У Кременчуці після сирен пролунали вибухи
Фото: Факти ICTV

У Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

У місцевих Telegram-каналах повідомлялось, що вибух було чутно навіть у Полтаві.

Перед цим у Повітряних силах повідомляли, що у Полтавській області повітряна тривога була оголошена через ракетну небезпеку, а згодом – через небезпеку застосування ворогом балістичного озброєння.

Наразі влада Кременчука чи області не коментувала інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Читайте також
Резолюція на підтримку поставок ATACMS і кошти на відновлення України: 484-й день війни
У Кременчуці після сирен пролунали вибухи

Війна в Україні, Вибух, Кременчук, Полтавська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Під час ракетної небезпеки у Кривому Розі пролунали вибухи
У Кременчуці після сирен пролунали вибухи
У Харкові перед початком тривоги пролунали вибухи
Х-555
Окупанти обстріляли Покровськ Донецької області, серед поранених дитина
вибух
Україна сумнівається, що зернова угода може бути відновлена – Кубраков
У Кременчуці після сирен пролунали вибухи
Резолюція на підтримку поставок ATACMS і кошти на відновлення України: 484-й день війни
У Кременчуці після сирен пролунали вибухи
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (21.06.2023)
У Кременчуці після сирен пролунали вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (21.06.2023)
У Кременчуці після сирен пролунали вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (21.06.2023)
У Кременчуці після сирен пролунали вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (21.06.2023)
У Кременчуці після сирен пролунали вибухи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь