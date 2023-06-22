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Ольга Читайло, Журналістка Факти ICTV

Журналісти Фактів ICTV стали свідками обстрілу житлових будинків Херсона: є поранені

Журналісти Фактів ICTV стали свідками обстрілу житлових будинків Херсона: є поранені
Фото: Факти ICTV
Журналісти Фактів ICTV стали свідками обстрілу житлових будинків Херсона: є поранені
Фото: Факти ICTV
Журналісти Фактів ICTV стали свідками обстрілу житлових будинків Херсона: є поранені
Фото: Факти ICTV
Журналісти Фактів ICTV стали свідками обстрілу житлових будинків Херсона: є поранені
Журналісти Фактів ICTV стали свідками обстрілу житлових будинків Херсона: є поранені
Журналісти Фактів ICTV стали свідками обстрілу житлових будинків Херсона: є поранені

Знімальна група Фактів ICTV стала свідками чергового обстрілу Херсону  – під час знімання сюжету про роботу комісії, яка обстежує житлові будинки після потопу через підрив Каховської ГЕС. 

Один зі снарядів влучив у подвір’я багатоповерхівки. Як розповіла Фактам ICTV мешканка будинку, яка під час обстрілу була у сестри, у будинку повибивало вікна, осколками понівечило техніку на кухні. 

– Вікон немає, побило холодильник, бойлер побило. Буду поки що жити у сестри, а що робити, – говорить Катерина. 

Як повідомив Фактам ICTV речник ОВА Олександр Толоконніков, двоє мешканців будинку зазнали осколкових поранень. 

Він додав, що ще двох волонтерів поранило біля Антонівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Каховська ГЕС, Російська агресія, Херсонська область
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