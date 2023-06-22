Журналісти Фактів ICTV стали свідками обстрілу житлових будинків Херсона: є поранені

Знімальна група Фактів ICTV стала свідками чергового обстрілу Херсону – під час знімання сюжету про роботу комісії, яка обстежує житлові будинки після потопу через підрив Каховської ГЕС.

Один зі снарядів влучив у подвір’я багатоповерхівки. Як розповіла Фактам ICTV мешканка будинку, яка під час обстрілу була у сестри, у будинку повибивало вікна, осколками понівечило техніку на кухні.

– Вікон немає, побило холодильник, бойлер побило. Буду поки що жити у сестри, а що робити, – говорить Катерина.

Як повідомив Фактам ICTV речник ОВА Олександр Толоконніков, двоє мешканців будинку зазнали осколкових поранень.

Він додав, що ще двох волонтерів поранило біля Антонівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 484-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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