Під час ракетної небезпеки у Запоріжжі пролунав вибух
У Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у Запоріжжі існує небезпека ракетного удару. Це викликано, зокрема, активністю ворожої тактичної авіації, а саме російських Ту-95МС.
Згодом у місті пролунали додаткові вибухи. Повідомляється про щонайменше три вибухи.
За попередньою інформацією, яка потребує додатково підтвердження, Росія також обстрілює Запоріжжя з ракет С-300.
Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
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