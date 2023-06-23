Під час ракетної небезпеки у Запоріжжі пролунав вибух

У Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у Запоріжжі існує небезпека ракетного удару. Це викликано, зокрема, активністю ворожої тактичної авіації, а саме російських Ту-95МС.

Згодом у місті пролунали додаткові вибухи. Повідомляється про щонайменше три вибухи.

За попередньою інформацією, яка потребує додатково підтвердження, Росія також обстрілює Запоріжжя з ракет С-300.

Наразі представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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