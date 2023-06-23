В Скадовську пролунали вибухи: що відомо
У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області було чутно вибух.
Про це повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналах.
Перед цим на Херсонщині була оголошена повітряна тривога.
Наразі влада міста, окупаційні адміністрації чи військові не коментували інформацію про вибухи.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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