В Скадовську пролунали вибухи: що відомо

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області було чутно вибух.

Про це повідомляють місцеві жителі у Telegram-каналах.

Перед цим на Херсонщині була оголошена повітряна тривога.

Наразі влада міста, окупаційні адміністрації чи військові не коментували інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 485-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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