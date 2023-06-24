Росія обстріляла Харків ракетами С-300, пошкоджено газову трубу

Росія обстрілює Харків, у місті лунають вибухи.

Перед цим в Харківській області була оголошена повітряна тривога.

Інформацію про вибухи підтвердив як очільник ОВА Олег Синєгубов, так і мер Харкова Ігор Терехов.

– Увага, жителі Харкова та області, окупанти завдають ударів, – написав Синєгубов.

Терехов, своєю чергою, підтвердив, що у місті лунають вибухи.

Близько 3:20 у Харкові пролунали нові вибухи.

Слобідський район

Мер міста повідомив, що за попередньою інформацією окупанти били ракетами С-300.

– Щонайменше три прильоти по Слобідському району. Попередньо – ракетами С-300. В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС, – написав він.

За наявною інформацією, постраждалих немає, додав він.

Холодногірський район

Олег Синєгубов повідомив, що в Холодногірському районі внаслідок ударної хвилі є пошкоджені авто.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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