Росія обстріляла Харків ракетами С-300, пошкоджено газову трубу
Росія обстрілює Харків, у місті лунають вибухи.
Перед цим в Харківській області була оголошена повітряна тривога.
Інформацію про вибухи підтвердив як очільник ОВА Олег Синєгубов, так і мер Харкова Ігор Терехов.
– Увага, жителі Харкова та області, окупанти завдають ударів, – написав Синєгубов.
Терехов, своєю чергою, підтвердив, що у місті лунають вибухи.
Близько 3:20 у Харкові пролунали нові вибухи.
Слобідський район
Мер міста повідомив, що за попередньою інформацією окупанти били ракетами С-300.
– Щонайменше три прильоти по Слобідському району. Попередньо – ракетами С-300. В одному випадку потрапляння у газову трубу. Є пожежа, на місці працюють підрозділи ДСНС, – написав він.
За наявною інформацією, постраждалих немає, додав він.
Холодногірський район
Олег Синєгубов повідомив, що в Холодногірському районі внаслідок ударної хвилі є пошкоджені авто.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.Орест Дрималовський