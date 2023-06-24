У Дніпрі чули вибухи, в області працює ППО – ПС ЗСУ

У Дніпрі Дніпропетровської області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим у Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у області працює протиповітряна оборона.

Наразі коментарів від представників влади області чи міста не надходило.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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