У Кременчуку пролунали вибухи: що відомо

У Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві спільноти в соцмережах.

– Було чутно вибухи. Будьте в укриттях. Зберігайте спокій. Чекаємо офіційну інформацію, – йдеться у повідомленні одного з місцевих Telegram-каналів.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що крилаті ракети прямують в напрямку Сумської та Полтавської областей.

Наразі влада Полтавської області, військові чи представники місцевого самоврядування не коментували інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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