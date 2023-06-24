У Кременчуку пролунали вибухи: що відомо
У Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві спільноти в соцмережах.
– Було чутно вибухи. Будьте в укриттях. Зберігайте спокій. Чекаємо офіційну інформацію, – йдеться у повідомленні одного з місцевих Telegram-каналів.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що крилаті ракети прямують в напрямку Сумської та Полтавської областей.
Наразі влада Полтавської області, військові чи представники місцевого самоврядування не коментували інформацію про вибухи.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
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