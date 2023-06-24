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Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Кременчуку пролунали вибухи: що відомо

У Кременчуку пролунали вибухи: що відомо
Фото: Факти ICTV

У Кременчуці Полтавської області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві спільноти в соцмережах.

– Було чутно вибухи. Будьте в укриттях. Зберігайте спокій. Чекаємо офіційну інформацію, – йдеться у повідомленні одного з місцевих Telegram-каналів.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попереджали, що крилаті ракети прямують в напрямку Сумської та Полтавської областей.

Наразі влада Полтавської області, військові чи представники місцевого самоврядування не коментували інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Кременчук, Полтавська область, Російська агресія
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