У небо здійнявся клуб диму: у Бердянську повідомляють про вибухи

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області повідомляють про вибухи вдень 24 червня.

У соцмережах публікують фото з клубом диму над містом.

У Telegram-каналах повідомляється про можливе влучання по позиції окупаційних російських військ у місті.

Раніше вдень 24 червня радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомляв, що в окупованому Урзуфі, що між Бердянськом і Маріуполем, пролунали потужні вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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