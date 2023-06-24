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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

У небо здійнявся клуб диму: у Бердянську повідомляють про вибухи

У небо здійнявся клуб диму: у Бердянську повідомляють про вибухи

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області повідомляють про вибухи вдень 24 червня.

У соцмережах публікують фото з клубом диму над містом.

У Telegram-каналах повідомляється про можливе влучання по позиції окупаційних російських військ у місті.

Раніше вдень 24 червня радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомляв, що в окупованому Урзуфі, що між Бердянськом і Маріуполем, пролунали потужні вибухи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Бердянськ, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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