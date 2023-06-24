У небо здійнявся клуб диму: у Бердянську повідомляють про вибухи
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області повідомляють про вибухи вдень 24 червня.
У соцмережах публікують фото з клубом диму над містом.
У Telegram-каналах повідомляється про можливе влучання по позиції окупаційних російських військ у місті.
Раніше вдень 24 червня радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомляв, що в окупованому Урзуфі, що між Бердянськом і Маріуполем, пролунали потужні вибухи.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.Орест Дрималовський