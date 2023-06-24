Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Вибух у 16-поверхівці в Києві: загинули три людини, рятувальна операція триває
Витік газу міг стати причиною вибуху в київській багатоповерхівці – прокуратура
На Хмельниччині евакуювали людей після падіння уламків ракет Х-101/Х-555
У Москві та Ростові військова техніка: що відбувається у Росії після заяви Пригожина
На Чонгарському мосту стався вибух
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Ілля Нежигай, редактор стрічки

В Одесі пролунали вибухи під час нової ракетної атаки РФ

В Одесі пролунали вибухи під час нової ракетної атаки РФ
Фото: Факти ICTV

В Одесі під час російської ракетної атаки пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим на території Одеської області була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали мешканців регіону, що варто перейти в укриття.

За попередньою інформацією, в Одесі працювала протиповітряна оборона.

Наразі влада міста чи області не коментувала інформацію про вибухи.

Переглянути, де в Україні працює сигнал повітряної тривоги, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Читайте також
Вибухи у Києві, Одесі, Харкові, Миколаєві, Дніпрі та Кременчуці: 486-й день війни
В Одесі пролунали вибухи під час нової ракетної атаки РФ

Війна в Україні, Вибух, Одеса, Одеська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Ростові бойовики Вагнера можуть захопити командний пункт воєнної операції в Україні – ISW
ПВК Вагнер
Карта бойових дій на 24.06.2023 – ситуація на фронті
війна в Україні
Може нести до шести ракет: що відомо про російський бомбардувальник Ту-95
В Одесі пролунали вибухи під час нової ракетної атаки РФ
Ракетна атака РФ: у Миколаєві пролунав вибух
В Одесі пролунали вибухи під час нової ракетної атаки РФ
У Кременчуку пролунали вибухи: що відомо
В Одесі пролунали вибухи під час нової ракетної атаки РФ
Відео
Безглузді закупівлі для укриттів під час війни: як виправдовуються ініціатори

Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.

Орест Дрималовський
Представники УПЦ МП і досі не покинули Києво-Печерську лавру: деталі
Києво-Печерська лавра
Не ворушаться по кілька діб на позиції! Як працюють снайпери на передовій
В Одесі пролунали вибухи під час нової ракетної атаки РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (23.06.2023)
В Одесі пролунали вибухи під час нової ракетної атаки РФ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (23.06.2023)
В Одесі пролунали вибухи під час нової ракетної атаки РФ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь