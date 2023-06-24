В Одесі пролунали вибухи під час нової ракетної атаки РФ

В Одесі під час російської ракетної атаки пролунали вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим на території Одеської області була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали мешканців регіону, що варто перейти в укриття.

За попередньою інформацією, в Одесі працювала протиповітряна оборона.

Наразі влада міста чи області не коментувала інформацію про вибухи.

Переглянути, де в Україні працює сигнал повітряної тривоги, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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