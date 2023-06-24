В Одесі пролунали вибухи під час нової ракетної атаки РФ
В Одесі під час російської ракетної атаки пролунали вибухи.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Перед цим на території Одеської області була оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали мешканців регіону, що варто перейти в укриття.
За попередньою інформацією, в Одесі працювала протиповітряна оборона.
Наразі влада міста чи області не коментувала інформацію про вибухи.
Переглянути, де в Україні працює сигнал повітряної тривоги, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 486-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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