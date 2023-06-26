У Черкаській області пролунали вибухи: працює ППО

У Черкаській області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

За попередньою інформацією, у Черкаській області працюють сили протиповітряної оборони.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про повітряну загрозу для жителів Черкаської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 488-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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