У Краматорську прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

У Краматорську Донецької області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Про це повідомляють Telegram-канали з посиланням на слова місцевих жителів. Наразі невідомо, що вибухнуло у Краматорську.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 488-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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