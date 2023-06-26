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У Краматорську прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
У Краматорську Донецької області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
Про це повідомляють Telegram-канали з посиланням на слова місцевих жителів. Наразі невідомо, що вибухнуло у Краматорську.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 488-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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