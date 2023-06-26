У Полтавській області пролунали вибухи

У Полтавській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Попередньо, існує загроза від ударних дронів. Наразі невідомо, що саме вибухнуло у Полтавській області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 488-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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