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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Полтавській області пролунали вибухи

У Полтавській області пролунали вибухи
Фото: Факти ICTV

У Полтавській області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

Попередньо, існує загроза від ударних дронів. Наразі невідомо, що саме вибухнуло у Полтавській області.

Вибухи в Полтавській області 26 червня 2023 – що відомо про вибухи

Повномасштабна війна в Україні триває вже 488-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Полтавська область
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