Спалила та скинула в болото: на Київщині жінка вбила родича через борг

На Київщині 28-річна жінка через грошовий борг вбила свого родича, а тіло закопала.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Жінка зізналася, що через борг сталася словесна перепалка із 26-річним чоловіком. За її словами, він її почав ображати та обзивати.

– Слово за слово, він почав біситися, до мене “стрибати”. Кажу, ходімо на берег – поговоримо, навчу тебе розуму. Він почав обзивати та ображати. Ну так сталося, що в стані афекту, злості облила його бензином, – розповіла жінка слідчим.

Після того, як облила чоловіка, підпалила сірник та кинула на нього. Зловмисниця загасила полумʼя, чоловік ще подавав ознаки життя – хрипів. Але згодом помер, і вона перетягнула тіло до найближчої водойми.

Щоб приховати злочин, жінка поклала загиблого до багажника автівки та вивезла його у віддалену лісосмугу, де і поховала.

Зараз суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою – їй загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне.

Фото: Андрій Нєбитов

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