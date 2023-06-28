Вибух у Запоріжжі після пуску ракет Росією: що відомо
У Запоріжжі під час ракетної атаки РФ пролунав вибух.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з міста.
Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу.
У Повітряних силах попереджали про те, що в напрямку Запоріжжя скеровано російські ракети.
Наразі влада чи військові не коментували інформацію про вибух.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко