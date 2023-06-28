Вибух у Запоріжжі після пуску ракет Росією: що відомо

У Запоріжжі під час ракетної атаки РФ пролунав вибух.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного з міста.

Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу.

У Повітряних силах попереджали про те, що в напрямку Запоріжжя скеровано російські ракети.

Наразі влада чи військові не коментували інформацію про вибух.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 489-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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