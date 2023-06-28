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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Миколаївському експрокурору Герману за держзраду суд дав довічне

Герману за держзраду суд дав довічне
Фото: Офіс генпрокурора

Суд в Одесі на засіданні 28 червня визнав колишнього очільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа винним у співпраці з російськими спецслужбами та засудив за держзраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону просили максимально можливе покарання. Суд їхні вимоги повністю задовольнив, врахувавши доводи та позиції обох сторін.

Зокрема, у суді було доведено, що на початку березня 2022 року Герман пішов на співпрацю з ворогом, передавав ФСБ інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації у Миколаєві та області, а також коригував удари РФ по цивільних і військових об’єктах на Миколаївщині.

За даними ЗМІ, після оголошення вироку його закидали сирими яйцями.

Ексголову Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа затримали 4 квітня 2022 року, з 6 квітня він перебуває в СІЗО.

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Джерело: Офіс генпрокурора
Війна в Україні, Державна зрада, Миколаїв, Миколаївська область, Офіс генпрокурора, Суд
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