Миколаївському експрокурору Герману за держзраду суд дав довічне
Суд в Одесі на засіданні 28 червня визнав колишнього очільника Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа винним у співпраці з російськими спецслужбами та засудив за держзраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України) до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону просили максимально можливе покарання. Суд їхні вимоги повністю задовольнив, врахувавши доводи та позиції обох сторін.
Зокрема, у суді було доведено, що на початку березня 2022 року Герман пішов на співпрацю з ворогом, передавав ФСБ інформацію військового та оперативно-службового характеру щодо поточної ситуації у Миколаєві та області, а також коригував удари РФ по цивільних і військових об’єктах на Миколаївщині.
За даними ЗМІ, після оголошення вироку його закидали сирими яйцями.
Ексголову Миколаївської окружної прокуратури Геннадія Германа затримали 4 квітня 2022 року, з 6 квітня він перебуває в СІЗО.
Доки соцмережі обговорюють заворушення у РФ, на українському півдні найбільша атомна станція в Європі досі лишається в руках окупантів, нашпигована зброєю та вибухівкою. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує й українська розвідка.Поліна Спасенко