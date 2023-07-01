Окупанти обстріляли Антонівку на Херсонщині, постраждала родина із дитиною

Російські окупаційні війська завдали ударів по житловому будинку в Антонівці Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської облдержадміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок обстрілу житла постраждала родина з дитиною.

– У 6-річного хлопчика діагностували поранення ноги середнього ступеня тяжкості. Також через ворожий удар поранення отримав 79-річний чоловік та 42-річна жінка, – повідомив Прокудін.

Начальник ОВА каже, що усіх постраждалих шпиталізували, а лікарі надають їм необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 30 червня російські окупанти також атакували Херсон та Михайлівку Новоолександрівської громади. Внаслідок цієї ранкової атаки було поранено дві особи.

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