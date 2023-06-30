РФ вдарила по школі на Донеччині: є загиблі та поранені

30 червня близько 11:20 РФ вдарила, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по Сергіївці Покровського району Донецької області.Є влучання по території місцевої школи, у якій на момент обстрілу знаходилось 12 цивільних – представники адміністрації, вчителі й технічний персонал.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілу загинули 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Шестеро інших співробітників, з них четверо чоловіків віком від 54 до 69 років та двоє жінок 24 і 34 років зазнали тілесних ушкоджень. Усіх доставили до лікарні з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями.

Частину будівлі школи практично зруйновано, розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощено меблі і шкільний інвентар. На місці влучання продовжують працювати прокурори, правоохоронці та рятувальники.

Прокуратурою розпочато розслідування за фактом загибелі двох та поранення шістьох працівників.

Фото: Донецька обласна прокуратура

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