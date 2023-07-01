У Києві прогримів потужний вибух, повітряна тривога не оголошена

У Києві прогримів потужний вибух, однак у місті не оголошено сигнал повітряної тривоги.

За словами місцевих жителів, у Києві у деяких районах зникло електропостачання. Наразі невідомо, чому немає світла в низці будинків киян.

Раніше у Київській обласній військовій адміністрації попереджали, що у Вишгородському районі може бути гучно через планові вибухові роботи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 492-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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