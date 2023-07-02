Атака БпЛА: у Миколаївській області пролунали вибухи
У Миколаївській області пролунали вибухи.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що існує загроза застосування ударних безпілотників з боку Росії.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім ще до перших повідомлень про вибух писав, що в бік області летять ворожі БпЛА.
За попередніми даними, вибухи пов’язані із роботою протиповітряної оборони у місті Вознесенськ Миколаївської області.
Згодом вибухи в Миколаївській області підтвердили в Повітряних силах ЗСУ, уточнивши, що йдеться про роботу ППО.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.Андрій Почтєв