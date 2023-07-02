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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Атака БпЛА: у Миколаївській області пролунали вибухи

Атака БпЛА: у Миколаївській області пролунали вибухи
Фото: Факти ICTV

У Миколаївській області пролунали вибухи.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що існує загроза застосування ударних безпілотників з боку Росії.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім ще до перших повідомлень про вибух писав, що в бік області летять ворожі БпЛА.

За попередніми даними, вибухи пов’язані із роботою протиповітряної оборони у місті Вознесенськ Миколаївської області.

Згодом вибухи в Миколаївській області підтвердили в Повітряних силах ЗСУ, уточнивши, що йдеться про роботу ППО.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 494-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Безпілотники, Війна в Україні, Вибух, Миколаївська область
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Страх перед в’язницею змусив деяких росіян пристати до лав окупаційних військ та покладатися на долю. Вона була до них прихильною: ці росіяни, принаймні, вижили. Нині в полоні бідкаються, що їхнім командирам було наплювати на солдатів, а поранених – кидали напризволяще.

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