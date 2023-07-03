Ґвалтував 10-річну доньку: на Волині чоловіка засудити до в’язниці

В одному з сіл Ковельського району Волинської області 48-річний чоловік неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо власної 10-річної доньки. Його суд визнав винним.

Про це повідомили у прокуратурі Волинської області.

Під час судового слухання справи було встановлено, що у жовтні 2021 року чоловік двічі вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 10-річної рідної доньки.

За скоєння злочину, що проходить за ч. 4,6 ст. 153 КК України, суд призначив йому максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Також за вироком суду, відомості про волинянина були внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

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