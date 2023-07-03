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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ґвалтував 10-річну доньку: на Волині чоловіка засудити до в’язниці

дитина плаче
Фото: Unsplash

В одному з сіл Ковельського району Волинської області 48-річний чоловік неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо власної 10-річної доньки. Його суд визнав винним.

Про це повідомили у прокуратурі Волинської області.

Під час судового слухання справи було встановлено, що у жовтні 2021 року чоловік двічі вчинив насильницькі дії сексуального характеру щодо 10-річної рідної доньки.

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За скоєння злочину, що проходить за ч. 4,6 ст. 153 КК України, суд призначив йому максимальне покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Також за вироком суду, відомості про волинянина були внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Волинська область, Насильство
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