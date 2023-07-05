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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва

Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Фото: Нацполіція

Ігор Гуменюк, якого підозрюють у вибухах у будівлі Шевченківського районного суду Києва, загинув на місці події. За попередньою інформацією, він підірвав себе.

Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, дістали поранення двоє бійців КОРД, які почали штурмувати приміщення, де забарикадувався Ігор Гуменюк після підриву в Шевченківському суді Києва.

За попередніми даними, Гуменюк, якого підозрюють у теракті під Верховною Радою у 2015 році, після проведеного засідання зачинився у вбиральні, а потім відкрив двері та кинув у бік караулу невідомий вибуховий пристрій.

Попередньо, чоловік намагався покинути залу суду, однак правоохоронці зупинили його пострілом в повітря, після чого він зачинився в окремому приміщенні.

За словами Клименка, з Ігорем Гуменюком намагалися провести перемовини, але він не йшов на будь-який контакт.

Після деблокації дверей Гуменюк кинув вибухівку в бійців КОРД, які дістали поранення. Наразі вони перебувають в лікарні, у поранених травми нижніх кінцівок.

Міністр повідомив, що слідство з’ясовує, звідки взявся вибуховий пристрій і який був психологічний стан Ігоря Гуменюка. Зазначається, що більше загиблих немає.

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Ігор Клименко, Верховна Рада, Вибух, Київ, МВС, Суд
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