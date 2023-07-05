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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Міноборони вирішили звільнити офіцера, який побив дружину військового

Старший офіцер Закарпатського ТЦК та СП

У Міністерстві оборони вирішили звільнити з лав Збройних сил України старшого офіцера Закарпатського ТЦК та СП, який побив дружину військового.

Про це 5 липня повідомив перший заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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Фото: Поліція Закарпатської області

Закарпатська область, ЗСУ, Міноборони України
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