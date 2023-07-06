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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Дала гудок, і більше ми не зв’язалися – донька зниклої після удару по Львову

Юлія Пігура

У Львові тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці зруйнованого ракетою Калібр чотириповерхового житлового будинку.

На втішні новини біля квартири своєї мами чекає місцева жителька Юлія Пігура.

Жінка наразі є однією із зниклих після ракетного удару росіян по Львову.

Після обстрілу мама Юлії встигла лише дати доньці гудок на телефон.

– Це квартира моєї мами. Ми її зараз шукаємо. Мама дала нам гудок, і більше ми з нею не зв’язалися, – говорить, постійно озираючись на руїни, донька зниклої мешканки будинку Юлія Пігура. – Я дуже сподіваюсь, що ми її знайдемо, і все буде добре.

Нагадаємо, що вночі 6 липня російські війська завдали ракетного удару по Львову.

Основний удар прийшовся по чотириповерховому будинку.

Станом на цю годину підтверджено загибель чотирьох осіб.

Тим часом рятувальники продовжують розбирати завали в надії знайти живими ще двох людей, які не виходять на зв’язок.

У лікарні після ракетного обстрілу перебувають 13 осіб.

За даними ОВА, постраждалих – 34, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій – 37.

Відомо, що через ракетний удар руйнувань зазнали понад 30 будинків, понад 250 квартир, десять гуртожитків, будинок дитини, два виші, санаторна школа.

Пошкоджена й одна підстанція у Львові, через що 150 абонентів залишаються без електропостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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