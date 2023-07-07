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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

На Говерлі блискавка уразила трьох людей – загинув чоловік та дитина

На Говерлі блискавка уразила трьох людей – загинув чоловік та дитина
Фото: ДСНС

6 липня у Карпатах на горі Говерла через удар блискавки загинуло двоє людей. Ще одну потерпілу вдалося врятувати.

Про це повідомили у ДСНС України.

Повідомлення до рятувальників надійшло 6 липня о 14:53. Медики проінформували, що на синьому маршруті блискавка вдарила у трьох людей. Серед них – 9-річна дівчинка.

На Говерлі блискавка уразила трьох людей – загинув чоловік та дитина
На Говерлі блискавка уразила трьох людей – загинув чоловік та дитина
На Говерлі блискавка уразила трьох людей – загинув чоловік та дитина
На Говерлі блискавка уразила трьох людей – загинув чоловік та дитина

На місце вирушили робітники пошуково-рятувальних відділень міста Яремче та смт Ворохта. Працівники ДСНС на місці трагедії знайшли тіла дитини та чоловіка. Туристи загинули через удар блискавки.

Інша потерпіла – жінка, була у шоковому стані. Її інша група туристів супроводила до бази Заросляк.

Обставини інциденту з’ясовуються.

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Блискавка, Карпати, Негода, Негода в Україні
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