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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Немає квартири, там просто дірка – мешканці будинку про ракетний удар по Львову

Мешканка зруйнованої квартири у Львові під час ракетного удару 6 липня 2023

Мешканці будинку у Львові, на який уранці 6 липня впали уламки ракети, розповіли, як їм вдалося врятуватися.

Мешканка однієї із зруйнованих квартир Людмила виїхала, коли відбувся перший удар.

– Немає квартири, там просто дірка, – горить у коментарі Суспільному приголомшена дівчина.

У квартири Наталії – вибиті вікна.

Жінка розповідає, що сусідка з верхнього поверху не чує, тому не знала про оголошення повітряної тривоги.

– Добре, що сусідка поверхом вище її вивела в укриття, – додає Наталія.

Мешканка квартири першого поверху Любов не тямить, що відбувалось у перші миті після вибуху.

– Не знаю, як це було. Вибух, усе накрило. Чи я з дивану впала, чи як, не знаю… На колінах лізли до дверей. Квартири немає… – зазначає Любов.

Джерело: Суспільне. Львів

Війна в Україні, Львів, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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