Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Немає квартири, там просто дірка – мешканці будинку про ракетний удар по Львову
Мешканці будинку у Львові, на який уранці 6 липня впали уламки ракети, розповіли, як їм вдалося врятуватися.
Мешканка однієї із зруйнованих квартир Людмила виїхала, коли відбувся перший удар.
– Немає квартири, там просто дірка, – горить у коментарі Суспільному приголомшена дівчина.
У квартири Наталії – вибиті вікна.
Жінка розповідає, що сусідка з верхнього поверху не чує, тому не знала про оголошення повітряної тривоги.
– Добре, що сусідка поверхом вище її вивела в укриття, – додає Наталія.
Мешканка квартири першого поверху Любов не тямить, що відбувалось у перші миті після вибуху.
– Не знаю, як це було. Вибух, усе накрило. Чи я з дивану впала, чи як, не знаю… На колінах лізли до дверей. Квартири немає… – зазначає Любов.
Джерело: Суспільне. Львів
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