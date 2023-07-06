У Києві ракетна небезпека через ймовірні пуски Калібрів – КМВА

У Києві існує ракетна небезпека, мешканців столиці закликали прямувати до укриття.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко у своєму Telegram-каналі в ніч проти 6 липня.

– Увага! Ракетна небезпека для столиці! Імовірні пуски крилатих ракет Калібр. Прямуйте до укриття, — повідомив він.

Перед цим повітряна тривога була оголошена у більшості областей України.

Паралельно із повідомленням КМВА у Повітряних силах додали, що декілька ракет типу Калібр з Чорного моря прямують на північ.

Рівно о 2:00 у ПС ЗСУ повідомили, що в Києві та області можлива робота ППО.

Переглянути, де в Україні була оголошена повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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