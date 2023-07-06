Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Скандал у Туреччині: росіянин на відпочинку вихвалявся вбивствами українців
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Ті, хто в тилу, живуть в ілюзіях. На війну потраплять всі – комбат 3-ї ОШБр
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Надзвичайні події
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Засуджено командира, який вимагав у дружини загиблого бійця 150 тис. грн

Засуджено командира, який вимагав у дружини загиблого бійця 150 тис. грн
Фото: ДБР

Тримання у дисциплінарному батальйоні протягом двох років – таке покарання призначив Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області для заступника командира військової частини, який вимагав від дружини загиблого бійця 150 тис. грн.

Обвинувачений визнав свою провину та розкаявся у скоєному злочині.

За даними слідчих ДБР, за цю суму військовий обіцяв нібито пришвидшити оформлення і виплату дружині загиблого та його дітям грошової допомоги від держави у сумі 15 млн грн.

Його затримали під час одержання обумовленої суми.

Про викриття заступника командира військової частини, який вимагав від дружини загиблого військовослужбовця Нацгвардії 150 тис. грн хабаря, ДБР повідомило 19 червня.

Ще у березні 2022 року він сказав жінці, вона та її діти зможуть отримати компенсацію від держави у розмірі 15 млн грн, проте обіцяв сприяння у цьому питанні за певний відсоток.

І вже у лютому 2023 року отримав від неї 150 тис. грн.

Йому було оголошено підозру за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (Зловживання впливом), якою передбачено до п’яти років ув’язнення.

Читайте також
Призначав бойові доплати підлеглим. На Рівненщині ДБР затримало військовослужбовця
ДБР

Джерело: ДБР
Війна в Україні, Виплати військовим, Нацгвардія, українські військові, Хабар, Хабарництво
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Макіївці ЗСУ знищили російський склад боєприпасів для РСЗВ та Градів
MIM-104 Patriot
Удар по Львову: із-під завалів дістали тіло ще однієї жінки
Обстріл Львова 6 липня 2023
Прокремлівському блогеру Шарію повідомили про нову підозру у держзраді
Шарій
Удар по Львову: у поліції відкрили провадження через зачинені укриття
Обстріл Львова 6 липня 2023
Польща обіцяє “адекватну” відповідь у разі теракту РФ на ЗАЕС
Збігнєв Рау
Відео
Зірки
Казала, що щаслива: як Амеліна руйнувала міфи РФ і що зараз із українським Нью-Йорком

Який вигляд має нове розстріляне відродження в українському Нью-Йорку, де загибла письменниця Вікторія Амеліна проводила фестиваль - дивіться в матеріалі.

Каріна Зуєва, Марія Малевська
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (05.07.2023)
Засуджено командира, який вимагав у дружини загиблого бійця 150 тис. грн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (05.07.2023)
Засуджено командира, який вимагав у дружини загиблого бійця 150 тис. грн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (05.07.2023)
Засуджено командира, який вимагав у дружини загиблого бійця 150 тис. грн
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (05.07.2023)
Засуджено командира, який вимагав у дружини загиблого бійця 150 тис. грн
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь