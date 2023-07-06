Засуджено командира, який вимагав у дружини загиблого бійця 150 тис. грн

Тримання у дисциплінарному батальйоні протягом двох років – таке покарання призначив Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області для заступника командира військової частини, який вимагав від дружини загиблого бійця 150 тис. грн.

Обвинувачений визнав свою провину та розкаявся у скоєному злочині.

За даними слідчих ДБР, за цю суму військовий обіцяв нібито пришвидшити оформлення і виплату дружині загиблого та його дітям грошової допомоги від держави у сумі 15 млн грн.

Його затримали під час одержання обумовленої суми.

Про викриття заступника командира військової частини, який вимагав від дружини загиблого військовослужбовця Нацгвардії 150 тис. грн хабаря, ДБР повідомило 19 червня.

Ще у березні 2022 року він сказав жінці, вона та її діти зможуть отримати компенсацію від держави у розмірі 15 млн грн, проте обіцяв сприяння у цьому питанні за певний відсоток.

І вже у лютому 2023 року отримав від неї 150 тис. грн.

Йому було оголошено підозру за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (Зловживання впливом), якою передбачено до п’яти років ув’язнення.

Джерело : ДБР

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