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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Знищено 7 із 10 Калібрів – Повітряні сили про удар по Львову

Обстріл Львова 6 липня 2023
Фото: ДСНС

Близько першої ночі 6 липня російські війська атакували Україну десятьма ракетами Калібр з акваторії Чорного моря.

Кілька груп ракет, випущені з надводних та підводних носіїв, спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід.

Унаслідок бойової роботи зенітним ракетним підрозділам та авіації Повітряних сил вдалось знищити сім із десяти Калібрів.

– На жаль, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті Львів. Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим!

Російські військові злочинці обов’язково будуть покарані! Нам потрібні F-16! – вкотре звернулись до партнерів у Повітряних силах ЗСУ.

6 липня у Львові через падіння уламків ракети в житловий будинок загинули четверо людей.

34 людини, серед яких дитина, – поранені.

Є інформація, що під завалами ще залишаються люди.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 498-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Війна в Україні, Львів, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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