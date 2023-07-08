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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

На Одещині бізнесмен хотів відкупитися від СБУ за €90 тис.

На Одещині бізнесмен хотів відкупитися від СБУ за €90 тис.
Фото: СБУ

Бізнесмен із Одеської області пропонував українським спецслужбістам за хабар у €90 тис. припинити слідчі дії та не вилучати його майно у межах кримінального провадження, яке розслідує Служба безпеки України.

Як повідомила пресслужба СБУ, її співробітники відразу доповіли своєму керівництву про цю “пропозицію” і продумали оперативну комбінацію. Це дало змогу задокументувати злочинні дії фігуранта.

Під час обшуків за адресами його проживання та роботи у місті Рені виявили всю суму хабаря.

Зловмисником виявися місцевий бізнесмен, директор однієї з логістичних компаній. Він є фігурантом в іншому кримінальному провадженні СБУ, де розслідуються корупційні схеми на експорті української агропродукції.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили бізнесмену про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нині вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

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Джерело: СБУ
Одеська область, СБУ, Хабар
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