Гучне завершення тижня: під Мелітополем вдарили по військовій базі окупантів
У Мелітопольському районі Запорізької області з північної сторони прогримів потужний вибух. Він пролунав у районі села Зарічне.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров з посиланням на місцевих жителів, які чули цей вибух.
– Окупанти Мелітопольщини гучно завершують тиждень. Мелітопольці на півночі міста повідомляють про звук потужного вибуху, – зазначив мер Федоров.
За попередньою інформацією, вибух прогримів в ангарі села Зарічне Запорізької області, перетвореному на ворожу базу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 501-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.Марія Малевська