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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Гучне завершення тижня: під Мелітополем вдарили по військовій базі окупантів

Гучне завершення тижня: під Мелітополем вдарили по військовій базі окупантів
Фото: Depositphotos

У Мелітопольському районі Запорізької області з північної сторони прогримів потужний вибух. Він пролунав у районі села Зарічне.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров з посиланням на місцевих жителів, які чули цей вибух.

Вибух у Мелітопольському районі 9 липня 2023 – що відомо про вибух під Мелітополем

– Окупанти Мелітопольщини гучно завершують тиждень. Мелітопольці на півночі міста повідомляють про звук потужного вибуху, – зазначив мер Федоров.

За попередньою інформацією, вибух прогримів в ангарі села Зарічне Запорізької області, перетвореному на ворожу базу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 501-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Іван Федоров, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Мелітополь
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