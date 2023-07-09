Гучне завершення тижня: під Мелітополем вдарили по військовій базі окупантів

У Мелітопольському районі Запорізької області з північної сторони прогримів потужний вибух. Він пролунав у районі села Зарічне.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров з посиланням на місцевих жителів, які чули цей вибух.

– Окупанти Мелітопольщини гучно завершують тиждень. Мелітопольці на півночі міста повідомляють про звук потужного вибуху, – зазначив мер Федоров.

За попередньою інформацією, вибух прогримів в ангарі села Зарічне Запорізької області, перетвореному на ворожу базу.

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