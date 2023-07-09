Удар із РСЗВ Смерч по Лиману: кількість жертв зросла до дев’яти

У Лимані Донецької області кількість жертв вчорашнього обстрілу зросла до дев’яти.

Про це вранці 9 липня повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Нагадаємо, що російські окупанти вгатили по місту з реактивної системи залпового вогню Смерч близько 10:00 8 липня.

Поцілили загарбники в приватний сектор. Руйнувань зазнала будівля типографії, приватний будинок, крамниця. Крім того, згоріли три автівки.

Спершу було відомо про загибель шістьох людей та поранення п’ятьох. Пізніше кількість жертв зросла до семи, поранених – до 13 осіб.

Від ворожих ударів напередодні одна людина загинула також в Авдіївці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 501-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Павло Кириленко

Фото: Павло Кириленко

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