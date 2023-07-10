У Білій Церкві священники УПЦ відмовляються залишати собор і застосували вогнегасник проти людей

У Білій Церкві на Київщині священнослужитель УПЦ МП застосував вогнегасник проти людей та відмовився покидати храм.

Інцидент стався у Спасо-Преображенському соборі, який перейшов до ПЦУ після рішення Білоцерківської міської ради.

Митрополит Білоцерківський Євстратій (Зоря) у Facebook повідомив, що двері цього храму були не лише закриті, але і заварені зсередини металевим щитом.

— Служитель МП, що закрився всередині, використовував вогнегасник, щоби перешкоджати у відкритті дверей, – повідомив він.

Крім того, новий настоятель собору протоієрей Микола Гопайнич сказав, що представники УПЦ МП забрали ікони з собору.

Поліція Київщини заявила, що до собору прийшли орієнтовно 40 осіб, які вимагали, щоб представники УПЦ МП залишили будівлю, адже вона перейшла до ПЦУ. Проте священник УПЦ МП відмовився залишати храм.

Речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова у коментарі Суспільному сказала, що вони отримали шість повідомлень про бійку, хуліганство та тілесні ушкодження під час цієї події.

Правопорядок біля собору забезпечують патрульні, поліцейські діалогу та співробітники Білоцерківського управління поліції.

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