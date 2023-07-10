У Краматорську та Словʼянську пролунали вибухи: у Донецькій області оголошено тривогу
У Краматорську та Словʼянську Донецької області пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги.
Поки немає офіційних відомостей, що за вибухи могли бути у Краматорську та Словʼянську Донецької області. Наразі інформація уточнюється.
Напередодні російські війська обстріляли Лиман — дев’ять людей загинуло, ще 12 осіб поранено. Під обстріл потрапив Краматорськ — пошкоджено три будинки та крамницю.
На Волноваському напрямку окупанти обстріляли Велику Новосілку з САУ. Вугледар зазнав 16 артобстрілів, повідомляє Донецька ОВА.
Ворог завдав ракетного удару по Авдіївці, зафіксовано артобстріли Красногорівки. Пошкоджено два будинки у Курахівці.
На Горлівському напрямку пошкоджено три будинки у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку. У Новодмитрівці пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок і двоповерхівку.
На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Сіверську, пошкоджено чотири будинки у Званівці й п’ять у Переїзному.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 502-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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