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Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Краматорську та Словʼянську пролунали вибухи: у Донецькій області оголошено тривогу

У Краматорську та Словʼянську пролунали вибухи: у Донецькій області оголошено тривогу
Фото: Факти ICTV

У Краматорську та Словʼянську Донецької області пролунали вибухи під час сигналу повітряної тривоги.

Поки немає офіційних відомостей, що за вибухи могли бути у Краматорську та Словʼянську Донецької області. Наразі інформація уточнюється.

У Краматорську та Словʼянську пролунали вибухи: у Донецькій області оголошено тривогу

Напередодні російські війська обстріляли Лиман — дев’ять людей загинуло, ще 12 осіб поранено. Під обстріл потрапив Краматорськ — пошкоджено три будинки та крамницю.

На Волноваському напрямку окупанти обстріляли Велику Новосілку з САУ. Вугледар зазнав 16 артобстрілів, повідомляє Донецька ОВА.

Ворог завдав ракетного удару по Авдіївці, зафіксовано артобстріли Красногорівки. Пошкоджено два будинки у Курахівці.

На Горлівському напрямку пошкоджено три будинки у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджено багатоповерхівку. У Новодмитрівці пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок і двоповерхівку.

На Лисичанському напрямку зруйновано будинок у Сіверську, пошкоджено чотири будинки у Званівці й п’ять у Переїзному.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 502-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Донецька область, Краматорськ, Слов'янськ
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