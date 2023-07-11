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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Удар по Оріхову: авіація РФ повторно атакувала місто під час рятувальної операції

Обстріл Оріхова 9-10 липня 2023
Фото: Нацполіція

Авіація РФ два дні поспіль атакувала гуманітарний штаб, облаштований у школі Оріхова Запорізької області.

Другий удар окупантами було завдано 10 липня, коли там саме тривала рятувальна операція після скидання керованої авіабомби 9 липня.

Через повторні атаки загарбників керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко закликає жителів прифронтових громад уникати скупчення людей.

Наразі рятувально-пошукові роботи на місці авіаудару 9 липня завершено.

Відомо, що ворожим обстрілом вбито сімох людей – чотирьох чоловіків та трьох жінок.

Поранення дістали 13 людей. 11 постраждалих перебувають у медичних закладах.

Ще двоє постраждалих після надання допомоги госпіталізації не потребували.

Від авіаудару 10 липня, який прийшовся поруч із навчальним закладом, де в цей час саме тривала рятувальна операція, люди не постраждали.

Вибуховою хвилею лише було пошкоджено автомобіль поліції.

Обстріл Оріхова 9-10 липня 2023

Фото: Нацполіція

Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Авіаудари, авіація РФ, Війна в Україні, Запорізька область, Російська агресія, РФ
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