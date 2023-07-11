Удар по Оріхову: авіація РФ повторно атакувала місто під час рятувальної операції
Авіація РФ два дні поспіль атакувала гуманітарний штаб, облаштований у школі Оріхова Запорізької області.
Другий удар окупантами було завдано 10 липня, коли там саме тривала рятувальна операція після скидання керованої авіабомби 9 липня.
Через повторні атаки загарбників керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко закликає жителів прифронтових громад уникати скупчення людей.
Наразі рятувально-пошукові роботи на місці авіаудару 9 липня завершено.
Відомо, що ворожим обстрілом вбито сімох людей – чотирьох чоловіків та трьох жінок.
Поранення дістали 13 людей. 11 постраждалих перебувають у медичних закладах.
Ще двоє постраждалих після надання допомоги госпіталізації не потребували.
Від авіаудару 10 липня, який прийшовся поруч із навчальним закладом, де в цей час саме тривала рятувальна операція, люди не постраждали.
Вибуховою хвилею лише було пошкоджено автомобіль поліції.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 503-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.