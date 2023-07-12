Атака дронами Shahed: на Київщині повідомляють про вибухи
У ніч на 12 липня на Київщині лунають вибухи. Працює протиповітряна оборона.
Як повідомили у Київській ОВА, в області зафіксовано рух ворожих БпЛА.
За даними моніторингових Telegram-каналів, станом на 02:00 загроза застосування ворожих безпілотників зберігається у Київській, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 504-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
На початку повномасштабного вторгнення в Україні, з міркувань безпеки, призупинили обов’язкове електронне декларування державних службовців, депутатів, суддів та інших посадовців. Також закрили реєстр декларацій та призупинили функції НАЗК.Василь Саф’янюк