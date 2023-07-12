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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Атака дронами Shahed: на Київщині повідомляють про вибухи

Атака дронами Shahed: на Київщині повідомляють про вибухи
Фото: Getty Images

У ніч на 12 липня на Київщині лунають вибухи. Працює протиповітряна оборона.

Як повідомили у Київській ОВА, в області зафіксовано рух ворожих БпЛА.

За даними моніторингових Telegram-каналів, станом на 02:00 загроза застосування ворожих безпілотників зберігається у Київській, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 504-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Київська область, Російська агресія
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